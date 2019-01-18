Терри в 2009 году отказался переходить в «Манчестер Сити». Защитнику предлагали 200 тысяч в неделю

Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал, что в 2009 году клуб вел переговоры о трансфере защитника Джона Терри. Тогда игрок выступал за «Челси». «Сити» предлагал футболисту зарплату в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

«Представитель «Челси» Питер Кеньон был уверен, что Терри никуда не уйдет. Мы вели переговоры напрямую с Джоном, но к соглашению не пришли», – рассказал Кук Sky Sports.