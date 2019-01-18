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    Терри в 2009 году отказался переходить в «Манчестер Сити». Защитнику предлагали 200 тысяч в неделю

    Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал, что в 2009 году клуб вел переговоры о трансфере защитника Джона Терри. Тогда игрок выступал за «Челси». «Сити» предлагал футболисту зарплату в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    «Представитель «Челси» Питер Кеньон был уверен, что Терри никуда не уйдет. Мы вели переговоры напрямую с Джоном, но к соглашению не пришли», – рассказал Кук Sky Sports.

    • Сейчас Терри работает ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».
    • Защитник выступал за синих с 1998 по 2017 годы.
    • Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12.

    Источник: Sky Sports

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    18.01.2019 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 19 января 2019, 09:56

      побольше бы таких игроков как Джон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 января 2019, 19:23

      Легенда клуба!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 января 2019, 17:32

      Красава, Джон. Не польстился на деньги голубого мешка.

      5
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