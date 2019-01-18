Мальдини хочет видеть Озила в «Милане»

Газидис наверное прав: «Милану» сейчас не по карману угасающие звезды. Да и Озила он хорошо лично знает.
Директор «Милана» по стратегическому развитию Паоло Мальдини желает пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Месута Озила. С итальянцем не согласен его коллега.
Исполнительный директор миланцев Иван Газидис не считает, что немец нужен красно-черным. Его мнение: клуб должен приглашать более молодых футболистов.
- Озил перешел в английскую команду из «Реала» в сентябре 2013 года.
- В этом сезоне хавбек провел за «Арсенал» 16 игр, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.