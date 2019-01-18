Мальдини хочет видеть Озила в «Милане»

Директор «Милана» по стратегическому развитию Паоло Мальдини желает пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Месута Озила. С итальянцем не согласен его коллега.

Исполнительный директор миланцев Иван Газидис не считает, что немец нужен красно-черным. Его мнение: клуб должен приглашать более молодых футболистов.