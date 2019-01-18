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    Мальдини хочет видеть Озила в «Милане»

    Директор «Милана» по стратегическому развитию Паоло Мальдини желает пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Месута Озила. С итальянцем не согласен его коллега.

    Исполнительный директор миланцев Иван Газидис не считает, что немец нужен красно-черным. Его мнение: клуб должен приглашать более молодых футболистов.

    • Озил перешел в английскую команду из «Реала» в сентябре 2013 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Арсенал» 16 игр, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    18.01.2019 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 18 января 2019, 18:43

      Газидис наверное прав: «Милану» сейчас не по карману угасающие звезды. Да и Озила он хорошо лично знает.

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Ozabot 18 января 2019, 19:13

      Скорее твоя потенция погасится чем лучший ассистент в истории Реала его просто перемотивировать надо Венгер и Эмери по губили его

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      ...
      Рейтинг: +91

      Ozabot > BARCLAYS_APL 18 января 2019, 22:43

      Озил семь лет назад и Озил сегодня это небо и земля. Все же лучше чем условный Бакайоко, но и ценник будет явно высокий.

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