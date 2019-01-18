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    Гаджиев: «Футбол Кононова в «Спартаке» увидим уже весной»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что работа Олега Кононова в «Спартаке» будет видна этой весной.

    «В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты, которые соответствуют взглядам главного тренера. Уже к концу текущего чемпионата все должно проглядываться. Тренер всегда хочет видеть более классную команду, чем у него есть. Если он так не думает, то ему надо заканчивать.

    Стремиться к идеалу нужно всегда, даже если ты выигрываешь Лигу чемпионов. Наметки, направление футбола Кононова мы увидим уже весной», – цитирует 73-летнего специалиста «Спорт уик-энд».

    • Кононов возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года.
    • При нем команда сыграла шесть матчей, одержав в них три победы, раз сыграв вничью и дважды проиграв.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.01.2019 10:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 20:02

      Футбол увидим по весне, но чей он будет и каков трудно сказать...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 14:31

      Теперь только остается ждать возобновления чемпионата и надеяться на лучшее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2019, 14:08

      Основное зависит от игроков команды.

      2
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 18 января 2019, 13:57

      Кононов пока ничего не выиграл, поэтому не хотелось бы видеть только футбол от Кононова. Зрелищный и атакующий футбол от Спартака я бы очень хотел увидеть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Ollegator 18 января 2019, 12:57

      И уже весной будут все говорить, как было мало пока времени на отладку игровой модели...)

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 18 января 2019, 12:03

      Главное , что бы нам для этого не понадобились оптические приборы и приспособления )))))

      1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 января 2019, 11:28

      =Тренер всегда хочет видеть более классную команду, чем у него есть. Если он так не думает, то ему надо заканчивать.=
      А Кононов считает что ему усиление не нужно. Он имеет классных игроков, с которыми можно решать серьезные задачи. Интересно, как быть со вторым утверждением Гаждиева. Пора или не пора??

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