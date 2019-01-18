Гаджиев: «Футбол Кононова в «Спартаке» увидим уже весной»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что работа Олега Кононова в «Спартаке» будет видна этой весной.

«В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты, которые соответствуют взглядам главного тренера. Уже к концу текущего чемпионата все должно проглядываться. Тренер всегда хочет видеть более классную команду, чем у него есть. Если он так не думает, то ему надо заканчивать.

Стремиться к идеалу нужно всегда, даже если ты выигрываешь Лигу чемпионов. Наметки, направление футбола Кононова мы увидим уже весной», – цитирует 73-летнего специалиста «Спорт уик-энд».