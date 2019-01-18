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    «Милан» согласовал условия личного контракта с Пентеком. Поляк будет зарабатывать 2 миллиона

    «Милан» близок к подписанию форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, миланский клуб согласовал с 23-летним нападающим условия личного контракта. По нему поляк будет зарабатывать на «Сан-Сиро» 2 миллиона евро в год и получит подписной бонус за 5-летнее соглашение.

    Теперь «Милану» предстоит согласовать условия трансфера игрока с генуэзским клубом.

    • В текущем сезоне Пентек забил 19 мячей и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Дженоа».
    • Клуб оценил его в 40 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    18.01.2019 08:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 19 января 2019, 20:23

      Отличный вариант.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 14:14

      Забивной нап. Милану он пригодился бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 января 2019, 13:07

      Как это они с ним согласовали контракт в обход Дженоа, если у него действующий контракт на несколько лет?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 января 2019, 10:03

      Понятно, что все еще темная лошадка, но 2 миллиона при цене в 40...?

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