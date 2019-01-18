«Милан» согласовал условия личного контракта с Пентеком. Поляк будет зарабатывать 2 миллиона

«Милан» близок к подписанию форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланский клуб согласовал с 23-летним нападающим условия личного контракта. По нему поляк будет зарабатывать на «Сан-Сиро» 2 миллиона евро в год и получит подписной бонус за 5-летнее соглашение.

Теперь «Милану» предстоит согласовать условия трансфера игрока с генуэзским клубом.