«Милан» согласовал условия личного контракта с Пентеком. Поляк будет зарабатывать 2 миллиона

Отличный вариант.
«Милан» близок к подписанию форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, миланский клуб согласовал с 23-летним нападающим условия личного контракта. По нему поляк будет зарабатывать на «Сан-Сиро» 2 миллиона евро в год и получит подписной бонус за 5-летнее соглашение.
Теперь «Милану» предстоит согласовать условия трансфера игрока с генуэзским клубом.
- В текущем сезоне Пентек забил 19 мячей и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Дженоа».
- Клуб оценил его в 40 миллионов евро.