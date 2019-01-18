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    Моуринью: «Я покупал Салаха, но не продавал его»

    Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о ситуации с покупкой «Челси» в 2014 году египетского форварда Мохамеда Салаха и последующей его продажей через два года.

    «По Салаху было сказано много вещей, которые не соответствуют действительности. Люди пытаются идентифицировать меня как тренера, который продал Салаха. Я – тренер, который купил Салаха. Это совершенно неправильная точка зрения.

    Мы играли против «Базеля» в Лиге чемпионов. Салах был еще ребенком в «Базеле». Когда я играю против определенной команды, я довольно долго анализирую команду и игроков. И я влюбился в этого ребенка и купил его.

    Я подтолкнул клуб, чтобы купить его, но в то время у нас уже были фантастические игроки в атаке – Азар, Виллиан, у нас были замечательные таланты. Но я попросил руководство купить этого парня.

    Он был просто потерянным ребенком в Лондоне. Он был потерянным ребенком в новом мире. Мы хотели работать с ним, становиться все лучше, лучше и лучше. Но он был одержим идеей играть, а не ждать.

    Поэтому мы решили отдать его в аренду, в страну, которую я хорошо знал – Италию. Тактический футбол. Физический футбол. Это хорошее место, чтобы играть.

    «Фиорентина» – хорошая команда, за которую можно играть без давления за трофеи. И мы решили отдать его туда. Когда клуб решил продать его, это был не я. Я купил его, но не продавал», – цитирует 55-летнего специалиста BeINSPORTS.

    • Трансфер Салаха стоил «Челси» 16,5 миллиона евро.
    • В «Рому» футболист был продан за 15 миллионов евро.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
    • Всего в 19 играх за «Челси» Салах забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: BeINSPORTS

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    18.01.2019 07:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 15:24

      Он раскрылся после прихода в Ливер Клопа. Маур мог и загубить талант.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:43

      Кто знал что Салах за короткий срок вырастет в игрока высокого класса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 08:51

      В "Ливере" Салах играет у своего тренера и в своей команде. Как и Коутиньо в свое время. Коутиньо в " Ливере" и в "Барсе" это два разных игрока, на мой взгляд.

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Рубик Докоян 18 января 2019, 16:34

      Это вроде Дзюбы в тульском Арсенале. Его команда, его тренер.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > serppion 18 января 2019, 18:49

      ))) Можно и такой пример привести, но их много и на более высоком уровне. Это не просто расхожие слова, а подкреплённая годами практика и статистика.

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