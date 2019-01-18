Моуринью: «Я покупал Салаха, но не продавал его»

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о ситуации с покупкой «Челси» в 2014 году египетского форварда Мохамеда Салаха и последующей его продажей через два года.

«По Салаху было сказано много вещей, которые не соответствуют действительности. Люди пытаются идентифицировать меня как тренера, который продал Салаха. Я – тренер, который купил Салаха. Это совершенно неправильная точка зрения.

Мы играли против «Базеля» в Лиге чемпионов. Салах был еще ребенком в «Базеле». Когда я играю против определенной команды, я довольно долго анализирую команду и игроков. И я влюбился в этого ребенка и купил его.

Я подтолкнул клуб, чтобы купить его, но в то время у нас уже были фантастические игроки в атаке – Азар, Виллиан, у нас были замечательные таланты. Но я попросил руководство купить этого парня.

Он был просто потерянным ребенком в Лондоне. Он был потерянным ребенком в новом мире. Мы хотели работать с ним, становиться все лучше, лучше и лучше. Но он был одержим идеей играть, а не ждать.

Поэтому мы решили отдать его в аренду, в страну, которую я хорошо знал – Италию. Тактический футбол. Физический футбол. Это хорошее место, чтобы играть.

«Фиорентина» – хорошая команда, за которую можно играть без давления за трофеи. И мы решили отдать его туда. Когда клуб решил продать его, это был не я. Я купил его, но не продавал», – цитирует 55-летнего специалиста BeINSPORTS.