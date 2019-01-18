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    Силкин – об игре Смолова: «Это не его уровень, но он поймает свою игру»

    Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах форварда «Локомотива» Федора Смолова.

    — В минувшей части сезона Смолов забил всего четыре гола и отдал одну голевую. Как вам статистика?

    — Это не его уровень, конечно. Он не так давно перешел из «Краснодара», и чтобы проявлять свои лучшие качества, нужно полностью влиться в «Локо». Пока у Федора не сложилось. В первую очередь из-за травм.

    — В прошлом сезоне он был вторым бомбардиром после Промеса, а в двух подряд до этого — лучшим.

    — Я слежу за Смоловым. Он играет очень активно, старательно, много работает без мяча, предлагает себя, опускается, если нужно обороняться. Против «Локомотива» соперники действуют осторожно, и пустых зон, в которые Федор очень любит ворваться с мячом, мало. Еще очень многое зависит от плеймейкеров. Вот представьте: Месси перестали отдавать пасы. Будет ли он столько забивать?

    — Не уверена. Но он не перестанет быть Месси.

    — Чтобы и Смолову найти свою игру, ему необходимо больше быть на поле, участвовать в тренировочном процессе, чтобы его видели и старались играть на него. Многие над ним посмеивались, списывали со счетов, но я убежден, что рано. У него появилась мотивация, огромное желание играть и доказывать. Если бы всего этого не было, мы могли бы говорить о кризисе. Он очень старается. Я это вижу.

    — Некоторые эксперты склонны думать, что Смолов из тех футболистов, которых нужно постоянно хвалить.

    — Никто не любит, когда его все время хаят, как произошло с Федей после ЧМ. Чтобы уничтожить футболиста, достаточно постоянно указывать только на его недостатки. В свое время на Смолове уже ставили крест, но он переродился в прекрасного форварда, забивал в еврокубках за «Краснодар» и попал в сборную.

    — Какой вы видите его перспективу в остатке сезона?

    — Слишком много факторов, от которых это зависит. Бывает, игрок забьет пару раз, и приходит чутье — чувство, когда точно знаешь, где надо просто ногу подставить, и мяч залетит в ворота. Но когда то в штангу попадешь, то мяч пройдет в сантиметрах от ворот — это бьет по психологии любого уважающего себя футболиста. Я верю, что Федя поймает свою игру.

    • Смолов играл под руководством Силкина в «Динамо» в период с 2011 по 2012 годы.
    • В текущем сезоне он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 16 играх за «Локомотив».

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2019 07:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 января 2019, 13:11

      надо не ногу подставлять это сродни как говорят /дурной гол/ а в игре забивать как настоящий нап

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:38

      Психологически он конечно подавлен.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 08:46

      Может Федя и поймает свою игру, другое дело как долго он её ловить будет ?...

      3
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