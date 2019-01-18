Силкин – об игре Смолова: «Это не его уровень, но он поймает свою игру»

надо не ногу подставлять это сродни как говорят /дурной гол/ а в игре забивать как настоящий нап
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах форварда «Локомотива» Федора Смолова.
— В минувшей части сезона Смолов забил всего четыре гола и отдал одну голевую. Как вам статистика?
— Это не его уровень, конечно. Он не так давно перешел из «Краснодара», и чтобы проявлять свои лучшие качества, нужно полностью влиться в «Локо». Пока у Федора не сложилось. В первую очередь из-за травм.
— В прошлом сезоне он был вторым бомбардиром после Промеса, а в двух подряд до этого — лучшим.
— Я слежу за Смоловым. Он играет очень активно, старательно, много работает без мяча, предлагает себя, опускается, если нужно обороняться. Против «Локомотива» соперники действуют осторожно, и пустых зон, в которые Федор очень любит ворваться с мячом, мало. Еще очень многое зависит от плеймейкеров. Вот представьте: Месси перестали отдавать пасы. Будет ли он столько забивать?
— Не уверена. Но он не перестанет быть Месси.
— Чтобы и Смолову найти свою игру, ему необходимо больше быть на поле, участвовать в тренировочном процессе, чтобы его видели и старались играть на него. Многие над ним посмеивались, списывали со счетов, но я убежден, что рано. У него появилась мотивация, огромное желание играть и доказывать. Если бы всего этого не было, мы могли бы говорить о кризисе. Он очень старается. Я это вижу.
— Некоторые эксперты склонны думать, что Смолов из тех футболистов, которых нужно постоянно хвалить.
— Никто не любит, когда его все время хаят, как произошло с Федей после ЧМ. Чтобы уничтожить футболиста, достаточно постоянно указывать только на его недостатки. В свое время на Смолове уже ставили крест, но он переродился в прекрасного форварда, забивал в еврокубках за «Краснодар» и попал в сборную.
— Какой вы видите его перспективу в остатке сезона?
— Слишком много факторов, от которых это зависит. Бывает, игрок забьет пару раз, и приходит чутье — чувство, когда точно знаешь, где надо просто ногу подставить, и мяч залетит в ворота. Но когда то в штангу попадешь, то мяч пройдет в сантиметрах от ворот — это бьет по психологии любого уважающего себя футболиста. Я верю, что Федя поймает свою игру.
- Смолов играл под руководством Силкина в «Динамо» в период с 2011 по 2012 годы.
- В текущем сезоне он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 16 играх за «Локомотив».