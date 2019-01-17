7,5 миллионов в текущем сезоне – рекорд посещаемости в истории Примеры и Сегунды

Количество зрителей на стадионах во время матчей чемпионата Испании и второго дивизиона в текущем сезоне составило 7 520 225 зрителей.

Показатель стал рекордным за всю историю испанского футбола, побив прошлогодний результат 6 917 853 болельщика.

На игры первой лиги страны пришло 5 172 228 человек, второй – 2 347 997. Среднее количество человек на трибунах составило 27 222 для Примеры и 10 164 для Сегунды.

По итогам 19-ти туров Ла Лиги турнирную таблицу возглавляет «Барселона». Первое место в Сегунде после 21-ти игровых дней занимает «Гранада».