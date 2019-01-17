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    7,5 миллионов в текущем сезоне – рекорд посещаемости в истории Примеры и Сегунды

    Количество зрителей на стадионах во время матчей чемпионата Испании и второго дивизиона в текущем сезоне составило 7 520 225 зрителей.

    Показатель стал рекордным за всю историю испанского футбола, побив прошлогодний результат 6 917 853 болельщика.

    На игры первой лиги страны пришло 5 172 228 человек, второй – 2 347 997. Среднее количество человек на трибунах составило 27 222 для Примеры и 10 164 для Сегунды.

    По итогам 19-ти туров Ла Лиги турнирную таблицу возглавляет «Барселона». Первое место в Сегунде после 21-ти игровых дней занимает «Гранада».

    Источник: The Stadium Business

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    17.01.2019 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      Getythgfe 17 января 2019, 21:03

      Betplayed.ru Вот составляют отличные прогнозы парни, сделал с ними 92к за 6 дней!!

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