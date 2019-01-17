As: «Реал» готов заплатить за защитника «Порту» Милитао 50 миллионов

порту норм целая фабрика сколько же от них уже ушло игроков в топ клубы. да и много хороших и даже отличных игроков как Деку к примеру !
Защитник «Порту» Эдер Милитао может стать игроком «Реала». По информации As, мадридский клуб готов заплатить за 20-летнего бразильца 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры о возможном переходе. Футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ.
- В этом сезоне футболист провел за «Порту» 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- Контракт Милитао рассчитан до лета 2023 года.