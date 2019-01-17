As: «Реал» готов заплатить за защитника «Порту» Милитао 50 миллионов

Защитник «Порту» Эдер Милитао может стать игроком «Реала». По информации As, мадридский клуб готов заплатить за 20-летнего бразильца 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры о возможном переходе. Футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ.