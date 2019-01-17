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    As: «Реал» готов заплатить за защитника «Порту» Милитао 50 миллионов

    Защитник «Порту» Эдер Милитао может стать игроком «Реала». По информации As, мадридский клуб готов заплатить за 20-летнего бразильца 50 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры о возможном переходе. Футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ.

    • В этом сезоне футболист провел за «Порту» 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • Контракт Милитао рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: As

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    17.01.2019 19:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2019, 22:53

      порту норм целая фабрика сколько же от них уже ушло игроков в топ клубы. да и много хороших и даже отличных игроков как Деку к примеру !

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      Рейтинг: +12344

      DeStar 17 января 2019, 20:03

      да купите хоть кого нибудь! да любой игрок уже подойдет, имею ввиду на любую позицию, их же тупо не хватает! но лучше в атаку кого..

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