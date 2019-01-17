«Реал» провел переговоры с представителями Милитао. Сам игрок хочет выступать в АПЛ

«Реал» следит за выступлениями защитника «Порту» Эдера Милитао.

Мадридский клуб уже провел переговоры с представителями 20-летнего футболиста на предмет вероятного трансфера.

Сам бразилец хочет выступать в АПЛ и намерен дождаться предложений от ее ведущих клубов – «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля». СМИ ранее писали об интересе двух последних к игроку.

«Порту» хочет получить за Милитао сумму отступных – 50 миллионов евро.