«Реал» провел переговоры с представителями Милитао. Сам игрок хочет выступать в АПЛ

«Реал» следит за выступлениями защитника «Порту» Эдера Милитао.
Мадридский клуб уже провел переговоры с представителями 20-летнего футболиста на предмет вероятного трансфера.
Сам бразилец хочет выступать в АПЛ и намерен дождаться предложений от ее ведущих клубов – «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля». СМИ ранее писали об интересе двух последних к игроку.
«Порту» хочет получить за Милитао сумму отступных – 50 миллионов евро.
- Защитник перешел в португальский клуб из «Сан-Паулу» летом 2018 года.
- В этом сезоне футболист провел за «Порту» 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- Контракт Милитао рассчитан до июля 2023 года.