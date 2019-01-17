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    «Реал» провел переговоры с представителями Милитао. Сам игрок хочет выступать в АПЛ

    «Реал» следит за выступлениями защитника «Порту» Эдера Милитао.

    Мадридский клуб уже провел переговоры с представителями 20-летнего футболиста на предмет вероятного трансфера.

    Сам бразилец хочет выступать в АПЛ и намерен дождаться предложений от ее ведущих клубов – «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля». СМИ ранее писали об интересе двух последних к игроку.

    «Порту» хочет получить за Милитао сумму отступных – 50 миллионов евро.

    • Защитник перешел в португальский клуб из «Сан-Паулу» летом 2018 года.
    • В этом сезоне футболист провел за «Порту» 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • Контракт Милитао рассчитан до июля 2023 года.

    Источник: O Jogo

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    17.01.2019 15:24
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