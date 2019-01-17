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    «Чемпионат»: 18-летний Поплевченков заменит Реброва на втором сборе «Спартака»

    Как сообщает «Чемпионат», голкипер молодежки «Спартака» Артем Поплевченков заменит Артема Реброва в основном составе команды на втором зимнем сборе.

    В понедельник Ребров получил травму плечевого сустава и досрочно покинул расположение красно-белых. Он пропустит остаток сезона.

    • В текущем молодежном первенстве 18-летний Поплевченков провел 12 матчей (четыре – на ноль) и пропустил 12 голов.
    • Второй сбор «Спартака» пройдет в Катаре с 19-го по 29 января. В его рамках москвичи сыграют в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер».

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2019 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 10:55

      Когда появляется такой шанс ,надо показать все свое мастерство.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 января 2019, 08:05

      молодым дорогу, все правильно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 18 января 2019, 07:16

      Давай пацан. Шанс.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 января 2019, 23:55

      парню выпал хороший шанс себя проявить, удачи !!!!

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 17 января 2019, 23:47

      А пущай молодых обкатывают.
      Глядишь, выстрелит.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 19:43

      Короче, опять эксперимент. Спартак ищет своего Акинфеева. Что ж, будем ждать и надеяться.

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