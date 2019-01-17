«Чемпионат»: 18-летний Поплевченков заменит Реброва на втором сборе «Спартака»

Как сообщает «Чемпионат», голкипер молодежки «Спартака» Артем Поплевченков заменит Артема Реброва в основном составе команды на втором зимнем сборе.

В понедельник Ребров получил травму плечевого сустава и досрочно покинул расположение красно-белых. Он пропустит остаток сезона.