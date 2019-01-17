«Чемпионат»: 18-летний Поплевченков заменит Реброва на втором сборе «Спартака»

Когда появляется такой шанс ,надо показать все свое мастерство.
Как сообщает «Чемпионат», голкипер молодежки «Спартака» Артем Поплевченков заменит Артема Реброва в основном составе команды на втором зимнем сборе.
В понедельник Ребров получил травму плечевого сустава и досрочно покинул расположение красно-белых. Он пропустит остаток сезона.
- В текущем молодежном первенстве 18-летний Поплевченков провел 12 матчей (четыре – на ноль) и пропустил 12 голов.
- Второй сбор «Спартака» пройдет в Катаре с 19-го по 29 января. В его рамках москвичи сыграют в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер».