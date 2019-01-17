Мхитарян на следующей неделе вернется в общую группу «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян в ближайшее время вернется в общую группу.

Как сообщает официальный сайт лондонцев, 29-летний футболист приступит к полноценным тренировкам с командой на следующей неделе.

Армянин получил перелом плюсневой кости на правой стопе 19 декабря в четвертьфинальном матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (0:2). Сообщалось, что на восстановление ему понадобится около шести недель.