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    Мхитарян на следующей неделе вернется в общую группу «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян в ближайшее время вернется в общую группу.

    Как сообщает официальный сайт лондонцев, 29-летний футболист приступит к полноценным тренировкам с командой на следующей неделе.

    Армянин получил перелом плюсневой кости на правой стопе 19 декабря в четвертьфинальном матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (0:2). Сообщалось, что на восстановление ему понадобится около шести недель.

    • В этом сезоне Мхитарян провел за «Арсенал» 20 игр, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
    • Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитником интересуется «Зенит».

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    17.01.2019 15:35
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