Агент: «Интерес «Зенита» к Аране – всего лишь слухи»

А у нас только слухами и кормятся "инсайдеры" разного пошиба и нас "утятиной" своей кормят...
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы левого защитника «Севильи» Гильерме Араны, назвал слухами информацию об интересе к бразильцу со стороны «Зенита».
«Арана может перейти в «Зенит»? Нет, это всего лишь слухи. Сам задаюсь вопросами, когда читаю подобное», – сказал Корначини.
- 21-летний футболист перешел в «Севилью» из «Коринтианса» в январе 2018 года за 11 миллионов евро.
- Контракт защитника рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне Арана провел за испанский клуб 19 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.