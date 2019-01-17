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    Агент: «Интерес «Зенита» к Аране – всего лишь слухи»

    Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы левого защитника «Севильи» Гильерме Араны, назвал слухами информацию об интересе к бразильцу со стороны «Зенита».

    «Арана может перейти в «Зенит»? Нет, это всего лишь слухи. Сам задаюсь вопросами, когда читаю подобное», – сказал Корначини.

    • 21-летний футболист перешел в «Севилью» из «Коринтианса» в январе 2018 года за 11 миллионов евро.
    • Контракт защитника рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне Арана провел за испанский клуб 19 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2019 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 20:03

      А у нас только слухами и кормятся "инсайдеры" разного пошиба и нас "утятиной" своей кормят...

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