Агент: «Интерес «Зенита» к Аране – всего лишь слухи»

Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы левого защитника «Севильи» Гильерме Араны, назвал слухами информацию об интересе к бразильцу со стороны «Зенита».

«Арана может перейти в «Зенит»? Нет, это всего лишь слухи. Сам задаюсь вопросами, когда читаю подобное», – сказал Корначини.