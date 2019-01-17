Sky Sport Italia: Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом». Он будет зарабатывать 8 миллионов в год

Для него это будет новый этап в своей карьере. Как сложится игра в новом клубе ,никто не знает.
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи заключил контракт с «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, соглашение было подписано в Мадриде после победы туринцев над «Миланом» (1:0) в Суперкубке Италии.
Валлиец присоединится к итальянскому клубу 1 июля после истечения его договора с лондонцами. Его зарплата составит 8 миллионов евро в год.
Отмечается, что трансфер получил одобрение у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Рэмзи перешел в «Арсенал» из «Кардиффа» в 2008 году.
- Всего провел за красно-белых 355 матчей, забил 61 гол и сделал 64 результативные передачи.