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    Sky Sport Italia: Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом». Он будет зарабатывать 8 миллионов в год

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи заключил контракт с «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia.

    По информации источника, соглашение было подписано в Мадриде после победы туринцев над «Миланом» (1:0) в Суперкубке Италии.

    Валлиец присоединится к итальянскому клубу 1 июля после истечения его договора с лондонцами. Его зарплата составит 8 миллионов евро в год.

    Отмечается, что трансфер получил одобрение у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Рэмзи перешел в «Арсенал» из «Кардиффа» в 2008 году.
    • Всего провел за красно-белых 355 матчей, забил 61 гол и сделал 64 результативные передачи.

    Источник: Sky Sport Italia

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    17.01.2019 09:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 14:38

      Для него это будет новый этап в своей карьере. Как сложится игра в новом клубе ,никто не знает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 17 января 2019, 11:04

      Бавария опять профукала момент

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 10:03

      Не всем опытным, качественным и мастеровитым игрокам ( а Рэмзи таковой ), удаётся заиграть в другой стране, в новой команде, рядом с такими же игроками. Адаптация, аклиматизация, новые требования и стиль игры команды, на всё это потребуется какое-то время. Будем надеяться, что Аарону удастся вписаться в игру "Юве", и в нём не ошиблись подписывая контракт.

      4
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    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 17 января 2019, 09:42

      Как думаете, заиграет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > Woodbreak 17 января 2019, 10:05

      в юве все играют

      6
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Nintendo8800 17 января 2019, 10:22

      Точно так!!! Странно но факт!!!

      2
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