Sky Sport Italia: Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом». Он будет зарабатывать 8 миллионов в год

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи заключил контракт с «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, соглашение было подписано в Мадриде после победы туринцев над «Миланом» (1:0) в Суперкубке Италии.

Валлиец присоединится к итальянскому клубу 1 июля после истечения его договора с лондонцами. Его зарплата составит 8 миллионов евро в год.

Отмечается, что трансфер получил одобрение у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.