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    «Челси» интересуется Эриксеном. На хавбека претендуют «Барселона» и «Реал»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов «Челси».

    Датчанин пока не может договориться с лондонцами о новом контракте, который истекает летом 2020 года.

    Ранее сообщалось, что 26-летнего футболиста хотят заполучить «Реал» и «Барселона».

    • Эриксен перешел в «Тоттенхэм» из «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за лондонскую команду 27 матчей, записав в свой актив шесть голов и девять результативных передач.
    • По данным Transfermarkt, стоимость Эриксена составляет 80 миллионов евро.

    Источник: AS

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    17.01.2019 08:44
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