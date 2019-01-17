«Челси» интересуется Эриксеном. На хавбека претендуют «Барселона» и «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов «Челси».
Датчанин пока не может договориться с лондонцами о новом контракте, который истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что 26-летнего футболиста хотят заполучить «Реал» и «Барселона».
- Эриксен перешел в «Тоттенхэм» из «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
- В этом сезоне хавбек провел за лондонскую команду 27 матчей, записав в свой актив шесть голов и девять результативных передач.
- По данным Transfermarkt, стоимость Эриксена составляет 80 миллионов евро.