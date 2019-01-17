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    Колумбийский болельщик сделал тату с картой России на спине в память о ЧМ-2018

    Болельщик сборной Колумбии Брайан Бадилья сделал татуировку в память о чемпионате мира-2018.

    Мужчина набил на спине карту России с гербом. Отдельно он выделил три области (видимо те, в которых побывал на матчах своей команды). Над рисунком южноамериканец написал: «Спасибо, Россия. Лучший кубок мира».

    ЧМ прошел на территории РФ с 14 июня по 15 июля прошлого года. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию.

    Сборная России дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти хорватам, что стало лучшим достижением национальной команды на чемпионатах мира.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Брайана Бадильи

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    17.01.2019 08:20
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 19 февраля 2019, 20:43

      наклейка...причем на спине у Elektronua

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 17 января 2019, 15:09

      Главное с Крымом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Elektronua > Кирпичный 17 января 2019, 17:46

      С ****** тебе , а не с Крымом)
      Запомни,Крым такой же ваш, как например украинский борщ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный > Elektronua 29 января 2019, 13:56

      Бендеровец что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 17 января 2019, 12:34

      Супер!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 17 января 2019, 11:26

      Еще лицо вв путина и можно подумать о гражданстве в рф

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 января 2019, 11:10

      А Калининград???

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 января 2019, 10:08

      А крым...

      0
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      Рейтинг: +87

      Elektronua > mihail200606 17 января 2019, 12:19

      А краденый вами Крым такой же ваш,как например украинский борщ.
      И ты прекрасно понимаешь ,что краденое придётся вернуть

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Elektronua 17 января 2019, 12:26

      Краденое- это когда ни кто не видит, а мы забрали и все согласились)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Elektronua 17 января 2019, 12:34

      Глупыш ты однако!)он не краденый а подобран!) вы и ваша власть потеряли его, по пути,на встречу к европе и лучшей жизни! И где ваша лучшая жизнь дружок?)

      0
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      Рейтинг: +87

      Elektronua > RotBerg 17 января 2019, 12:43

      АГА) Для всего цивилизованного мира даже не стоит вопрос в принадлежности Крыма.
      Резолюция ООН, дословно:
      Временно окупированая российской федерацией
      АР Крым является неотъемлемой частью Украины! Точка. ;-)

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      Рейтинг: +87

      Elektronua > moskowcity-petrv 17 января 2019, 12:54

      У нас всё хорошо , поверь.

      На завтрак ,каждое утро русскоговорящих младенцев за обе щеки уминаем ;-)

      Смирись ,вам за всё придётся заплатить.

      Тебе, твоим детям и твоим внуками придётся заплатить репарации ;-)

      I

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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Elektronua 17 января 2019, 13:52

      Смирись глупыш наивный! Сейчас ваш час расплаты)!

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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Elektronua 17 января 2019, 14:01

      ты рептилойд)?младенцев он поедает)! За обе щёки вы сосёте)))!у всех причём!)у европы,у России и америка вам наваливает тоже)но ты глупыш и не вкурсе!)

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Elektronua 17 января 2019, 14:03

      Иди дальше прыгай с кастрюлей на голове..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 января 2019, 10:06

      Непросто ему пришлось....

      0
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 17 января 2019, 10:05

      Эй а где Крым???

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Slemanort 17 января 2019, 10:06

      Крым - не ваш))))))))

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 17 января 2019, 09:27

      Не показывайте это нашим "братьям", а то они итак приунывшие. "Не рабы" не смогли с поляками организовать нормальный чемпионат европы 2012, а Россия в 2018 году показала лучший чемпионат МИРА за последние 50 лет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +87

      Elektronua > Grindcore 17 января 2019, 12:25

      Просто ему на родине
      ни одна баба не даёт , а на России ему каждая русская потаскушка дала)

      2
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      ...
      Рейтинг: +87

      Elektronua > Grindcore 17 января 2019, 12:32

      Относительно " самого лучшего чемпионата в мире" ,точнее самого дорогого чемпионата в мире , самого бездарно организованного чемпионата в мире тебе Киселёв с Соловьевым расскажут... Уже все стадионы поплыли?)

      2
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 17 января 2019, 08:38

      Ну хоть без орфографических ошибок)

      2
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Dos_Santos 17 января 2019, 10:06

      зато с пунктуационными)

      2
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