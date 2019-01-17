Колумбийский болельщик сделал тату с картой России на спине в память о ЧМ-2018

Болельщик сборной Колумбии Брайан Бадилья сделал татуировку в память о чемпионате мира-2018.

Мужчина набил на спине карту России с гербом. Отдельно он выделил три области (видимо те, в которых побывал на матчах своей команды). Над рисунком южноамериканец написал: «Спасибо, Россия. Лучший кубок мира».

ЧМ прошел на территории РФ с 14 июня по 15 июля прошлого года. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию.

Сборная России дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти хорватам, что стало лучшим достижением национальной команды на чемпионатах мира.