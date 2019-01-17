Основатель Football Leaks может получить до 10 лет тюрьмы за кражу документов «Бенфики»

В Будапеште задержан хакер Руи Пинту. В ближайшее время 30-летний португалец будет экстрадирован на родину.

По информации Sabado, Пинту – основатель Football Leaks, портала, публикующего информацию о различных трансферах и финансовых операциях, используя утечки данных. Португалец может получить до 10 лет тюрьмы за кражу электронных документов «Бенфики».

В Будапеште находится штаб-квартира Пинту.

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