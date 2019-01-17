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    Основатель Football Leaks может получить до 10 лет тюрьмы за кражу документов «Бенфики»

    В Будапеште задержан хакер Руи Пинту. В ближайшее время 30-летний португалец будет экстрадирован на родину.

    По информации Sabado, Пинту – основатель Football Leaks, портала, публикующего информацию о различных трансферах и финансовых операциях, используя утечки данных. Португалец может получить до 10 лет тюрьмы за кражу электронных документов «Бенфики».

    В Будапеште находится штаб-квартира Пинту.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: Sabado

    Sabado – португальский еженедельный новостной журнал. Это первый современный новостной журнал в стране.

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    17.01.2019 06:27
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:48

      Компьютерный медвежатник.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 января 2019, 06:54

      намечается громкое дело

      1
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