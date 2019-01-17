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    Роналду – о выигрыше Суперкубка Италии: «Это только начало»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Миланом» в матче за Суперкубок Италии и выигрыш первого трофея с клубом.

    «Это был очень сложный матч, было очень жарко, в таких условиях очень тяжело играть. Мы хорошо сыграли, создали много моментов, и, очевидно, что я счастлив, что забил победный гол.

    Я счастлив, у меня было желание начать 2019 год с трофея, и теперь у меня есть первый трофей с «Юве». Я очень счастлив! Это только начало, мы делаем шаг за шагом. У нас есть этот кубок, теперь мы должны усердно работать, чтобы получить следующий трофей.

    Серия А всегда является основной целью для «Юве», мы находимся на вершине турнирной таблицы, но это очень длинный турнир, и он будет сложным, поэтому нам нужно продолжать работать.

    Я посвящаю этот гол команде, моей семье, друзьям и всем людям во всем мире, которые любят «Юве» и любят Криштиану», – цитирует 33-летнего португальца Football Italia.

    В текущем сезоне Роналду забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач в 26 играх за «Ювентус».

    Источник: Football Italia

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    17.01.2019 00:35
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Bersa 17 января 2019, 10:44

      Отличное начало нового этапа в карьере

      1
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    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 17 января 2019, 01:07

      Ждём ещё трофеев))

      3
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