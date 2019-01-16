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    Неймар – о первом месте «ПСЖ» в группе в Лиге чемпионов: «Это было сложно»

    Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о победе своей команды в группе C Лиги чемпионов.

    «Это было сложно! Это была очень сложная группа с двумя командами отличного уровня и «Црвеной Звездой», которая всех удивила. Это было очень сложно, но мы оставались сосредоточенными.

    Мы провели хорошие матчи, когда нам нужно было. Мы были хорошо готовы», – цитирует 26-летнего нападающего официальный сайт его клуба.

    • В одной группе с «ПСЖ» также выступали «Ливерпуль» и «Наполи».
    • Парижский клуб по итогам шести матчей набрал 11 очков.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    16.01.2019 22:39
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