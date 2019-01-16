Неймар – о первом месте «ПСЖ» в группе в Лиге чемпионов: «Это было сложно»

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о победе своей команды в группе C Лиги чемпионов.

«Это было сложно! Это была очень сложная группа с двумя командами отличного уровня и «Црвеной Звездой», которая всех удивила. Это было очень сложно, но мы оставались сосредоточенными.

Мы провели хорошие матчи, когда нам нужно было. Мы были хорошо готовы», – цитирует 26-летнего нападающего официальный сайт его клуба.