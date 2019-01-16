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    Суперкубок Италии. Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Миланом» и первый трофей в сезоне

    «Ювентус» и «Милан» в аравийской Джидде разыграли Суперкубок Италии. Победу с минимальным счетом одержала туринская команда. Единственный гол в игре на счету Криштиану Роналду.

    «Ювентус» выиграл трофей в рекордный восьмой раз. У «Милана» осталось семь побед в турнире.

    Италия. Суперкубок

    Ювентус – Милан – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Роналду, 61.

    «Ювентус»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Дуглас Коста (Хедира, 90), Дибала, Роналду.

    «Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета (Борини, 71), Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79), Чалханоглу.

    Удаление: Кесси, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2019 22:27
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:08

      Победа на классе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 января 2019, 07:08

      Мавр сделал свое дело....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 16 января 2019, 23:45

      то ли еще будет))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2019, 23:33

      с такой игрой Юве в ЛЧ ничего не светит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 января 2019, 23:04

      Слилась помойка очередной раз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 января 2019, 22:47

      Милан беззубый вообще..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 января 2019, 22:39

      Кристюха- красавчик!!!
      Реально красава. Снимаю шляпу!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 января 2019, 22:31

      Один гол и точка+супер кубок Италии на счету

      0
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