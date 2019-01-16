Суперкубок Италии. Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Миланом» и первый трофей в сезоне

«Ювентус» и «Милан» в аравийской Джидде разыграли Суперкубок Италии. Победу с минимальным счетом одержала туринская команда. Единственный гол в игре на счету Криштиану Роналду.

«Ювентус» выиграл трофей в рекордный восьмой раз. У «Милана» осталось семь побед в турнире.

Италия. Суперкубок

Ювентус – Милан – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Роналду, 61.

«Ювентус»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Дуглас Коста (Хедира, 90), Дибала, Роналду.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета (Борини, 71), Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79), Чалханоглу.

Удаление: Кесси, 73.