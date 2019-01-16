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    Ван дер Ваарт: «Иско – лучший игрок мира, но у него постоянно возникают проблемы с тренерами»

    Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт высказался о ситуации с отсутствием стабильной игровой практики у хавбека мадридского клуба Иско.

    «Для меня Иско – лучший игрок в мире. Но у него постоянно возникают проблемы с тренерами. Зидан никогда не доверял ему на сто процентов. Когда посещаю игры в Мадриде и вижу, что он не выходит в старте, я иду домой», – цитирует ван дер Ваарта Marca.

    • В текущем сезоне Иско забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Реал».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Marca

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    16.01.2019 21:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 16 января 2019, 22:09

      Насчет лучшего в мире загнул он конечно, добротный игрок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 января 2019, 21:43

      Ну Иско с мячом волшебник, конечно, но, видимо, звездняк так и не прошёл.

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