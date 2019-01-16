Ван дер Ваарт: «Иско – лучший игрок мира, но у него постоянно возникают проблемы с тренерами»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт высказался о ситуации с отсутствием стабильной игровой практики у хавбека мадридского клуба Иско.

«Для меня Иско – лучший игрок в мире. Но у него постоянно возникают проблемы с тренерами. Зидан никогда не доверял ему на сто процентов. Когда посещаю игры в Мадриде и вижу, что он не выходит в старте, я иду домой», – цитирует ван дер Ваарта Marca.