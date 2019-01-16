Дальма: «Роналдо не любил взвешиваться. Его беспокоил собственный вес»

Бывший полузащитник «Интера» Стефан Дальма рассказал о негативном отношении экс-нападающего команды Роналдо к взвешиванию, которое еженедельно проводил тогдашний тренер миланцев Эктор Купер.

«При Купере мы должны были взвешиваться каждый вторник, и Роналду никогда не хотел вставать на весы.

Это была психологическая проблема. Он не хотел видеть свой вес, потому что он беспокоил его.

Возникало напряжение, и оно часто заканчивалось плохо. Купер был очень строг в этом плане, но Роналдо не хотел знать, сколько он весит, и никогда не знал этого», – сказал Дальма.