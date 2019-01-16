Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дальма: «Роналдо не любил взвешиваться. Его беспокоил собственный вес»

    Бывший полузащитник «Интера» Стефан Дальма рассказал о негативном отношении экс-нападающего команды Роналдо к взвешиванию, которое еженедельно проводил тогдашний тренер миланцев Эктор Купер.

    «При Купере мы должны были взвешиваться каждый вторник, и Роналду никогда не хотел вставать на весы.

    Это была психологическая проблема. Он не хотел видеть свой вес, потому что он беспокоил его.

    Возникало напряжение, и оно часто заканчивалось плохо. Купер был очень строг в этом плане, но Роналдо не хотел знать, сколько он весит, и никогда не знал этого», – сказал Дальма.

    • Роналдо выступал за миланский клуб с 1997-го по 2002 год.
    • Бразилец провел за «Интер» 99 матчей и забил 59 голов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2019 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11