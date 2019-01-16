Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бензема предстоит операция в воскресенье. Форвард хочет сыграть в субботнем матче с «Севильей»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема собирается принять участие в матче 20-го тура Примеры с «Севильей», сообщает Marca.

    В прошлой игре чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1) француз сломал мизинец на правой руке. По информации источника, в воскресенье 31-летнему футболисту предстоит операция, но, несмотря на это, он хочет сыграть в субботнем матче с «Севильей».

    • Срок восстановления форварда после операции составит около двух недель.
    • В этом сезоне Бензема провел за «Реал» 30 встреч, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2019 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 16 января 2019, 20:23

      Операция??всмысле?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11