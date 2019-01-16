Бензема предстоит операция в воскресенье. Форвард хочет сыграть в субботнем матче с «Севильей»

Нападающий «Реала» Карим Бензема собирается принять участие в матче 20-го тура Примеры с «Севильей», сообщает Marca.

В прошлой игре чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1) француз сломал мизинец на правой руке. По информации источника, в воскресенье 31-летнему футболисту предстоит операция, но, несмотря на это, он хочет сыграть в субботнем матче с «Севильей».