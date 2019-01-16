Игуаин может не сыграть в Суперкубке с «Ювентусом» из-за температуры

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может не помочь своей команде в матче за Суперкубок Италии с «Ювентусом».

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, у футболиста температура. Клуб следит за ситуацией с его здоровьем в режиме реального времени.

Встреча «Ювентус» – «Милан» состоится сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 20:30 по московскому времени.