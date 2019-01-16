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    Игуаин может не сыграть в Суперкубке с «Ювентусом» из-за температуры

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может не помочь своей команде в матче за Суперкубок Италии с «Ювентусом».

    По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, у футболиста температура. Клуб следит за ситуацией с его здоровьем в режиме реального времени.

    Встреча «Ювентус» – «Милан» состоится сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 20:30 по московскому времени.

    • Игуаин принадлежит туринскому клубу, за «Милан» он выступает на правах аренды.
    • Ранее сообщалось, что аргентинец подал официальный запрос в «Ювентус» на переход в «Челси».
    • В этом сезоне игрок провел за миланскую команду 21 матч, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    16.01.2019 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 января 2019, 17:02

      Я так в школе косил от физики, ибо физика мне не даётся, ему не охото забивать, он косит на темпу

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