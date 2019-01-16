Игуаин может не сыграть в Суперкубке с «Ювентусом» из-за температуры

Я так в школе косил от физики, ибо физика мне не даётся, ему не охото забивать, он косит на темпу
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может не помочь своей команде в матче за Суперкубок Италии с «Ювентусом».
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, у футболиста температура. Клуб следит за ситуацией с его здоровьем в режиме реального времени.
Встреча «Ювентус» – «Милан» состоится сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 20:30 по московскому времени.
- Игуаин принадлежит туринскому клубу, за «Милан» он выступает на правах аренды.
- Ранее сообщалось, что аргентинец подал официальный запрос в «Ювентус» на переход в «Челси».
- В этом сезоне игрок провел за миланскую команду 21 матч, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.