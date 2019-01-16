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    «Енисей» расторг контракт с Обрадовичем

    Нападающий «Енисея» Марко Обрадович покинул клуб. Контракт с 27-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

    «Мне было очень приятно играть в «Енисее». Я благодарен своим партнерам по команде, с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце.

    Спасибо вам за все, и я надеюсь «Енисей» решит задачу и останется в РПЛ», – цитирует серба твиттер красноярцев.

    • Форвард перешел в «Енисей» из «Актобе» в начале прошлого года.
    • Всего Обрадович провел за красноярскую команду 28 матчей в ФНЛ, РПЛ и Кубке России, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный твиттер «Енисея»

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    16.01.2019 16:21
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