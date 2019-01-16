«Енисей» расторг контракт с Обрадовичем

Нападающий «Енисея» Марко Обрадович покинул клуб. Контракт с 27-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

«Мне было очень приятно играть в «Енисее». Я благодарен своим партнерам по команде, с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце.

Спасибо вам за все, и я надеюсь «Енисей» решит задачу и останется в РПЛ», – цитирует серба твиттер красноярцев.