«Енисей» расторг контракт с Обрадовичем

Нападающий «Енисея» Марко Обрадович покинул клуб. Контракт с 27-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
«Мне было очень приятно играть в «Енисее». Я благодарен своим партнерам по команде, с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце.
Спасибо вам за все, и я надеюсь «Енисей» решит задачу и останется в РПЛ», – цитирует серба твиттер красноярцев.
- Форвард перешел в «Енисей» из «Актобе» в начале прошлого года.
- Всего Обрадович провел за красноярскую команду 28 матчей в ФНЛ, РПЛ и Кубке России, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.