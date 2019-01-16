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    Колосков: «У ФИФА и УЕФА могут возникнуть вопросы из-за того, что никто не хочет возглавить РФС»

    Бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение, что ФИФА и УЕФА может не понравиться безальтернативность на выборах президента РФС.

    Ранее стало известно, что сегодня избирком РФС зарегистрировал единственного кандидата на должность главы организации – генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.

    Формальные выборы президента РФС состоятся на конференции организации 22 февраля. На данный момент Российским футбольным союзом руководит глава РПЛ Сергей Прядкин.

    «Хорошо и плохо, когда один вариант. Хорошо, когда несколько кандидатов имеют возможность и талант возглавить такую организацию как РФС. За ними большой руководящий опыт в футбольной, экономической деятельностях. Когда несколько таких человек собираются и идут соревноваться, то это всегда интересно.

    Каждый предлагает свои некие изюминки, потом выигравший претендент может забрать их себе. Это всегда интересно. На то они и выборы, чтобы выбирать лучшего из лучших. Когда такого вообще нет, то получается, что выборы без выборов. При этом мы пока никто не слышали и не читали, с какой программой Дюков пойдет на выборы – что он конкретно предлагает, что менять. Понятно, что человек не с улицы пришел, а с богатым опытом. Он для футбола не посторонний человек и знает все проблемы.

    Я не могу сказать, что Дюков ставленник из высших структур. Он сам из этих структур, присутствует на мероприятиях, в которых принимает участие Владимир Путин. Поэтому понятно, что такому человеку, как Газзаев дважды проигрывать не хочется. Из-за этого и остальные не решились. Не думаю, что Газзаеву сверху сказали, что не надо идти. Во второй раз он понимает, с кем будет иметь дело. Он абсолютно правильно сделал. Еще раз выходить и проигрывать для такого человека как Газзаев это было бы нелогично. С моей точки зрения, по всем параметрам соперника Дюкову нет.

    Другое дело, что как это будет воспринято ФИФА и УЕФА, когда у нас выборы без выборов. Могут начаться вопросы, которые вы мне задаете. Но можно четко ответить, что никакого административного ресурса не было, потому что его выдвигать начали сразу, как только он объявил о желании баллотироваться. Его поддержали наши федерации.

    ФИФА может не понравиться, что такую мощную организацию никто ее не хочет возглавить. Такого не бывает. Я вспоминаю свои выборы, там было не меньше трех кандидатов. Доходило даже до семи. В последнее время интерес к этой процедуре упал. Видимо, не всем нравится это место, не все хотят попасть в такой костер. Тем более после чемпионата мира, когда, сделай что не так и ты тут же можешь превратиться в изгоя. Поэтому мало кто хочет рисковать», – сказал Колосков.

    Колосков возглавлял РФС с 1992-го по 2005 год. В настоящий момент является почетным президентом организации.

    Источник: Телеканал «360»

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    16.01.2019 15:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 января 2019, 10:14

      Кстати - Колосков Вячеслав Иванович возглавлял Федерацию футбола СССР с 1975 года,которую после переименовали в РФС!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 января 2019, 19:54

      Фигня,загазуем.Не природным,так сжиженным.Не сжиженным,так "новичком".

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2019, 19:39

      Не хотят другие на этот пост, это сказки. Сам же сказал, что Дюков трется
      около Путина, а это значит, зачем идти на выборы, чтобы тебя опустили
      и опозорили на всю страну. РФС сам затеял игру в одного кандидата,
      теперь пусть сам и расхлебывает кашу, с так называемыми выборами и
      их последствиями

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 января 2019, 18:43

      Проклятое это место, этот пост. Он просвечен со всех сторон. Там инициативы ни какой не проявить, полный запрет, денег тоже нет, ни чего не разовьёшь,. Почёта тоже никакого не будет, уважения тем более. Вот никто и не хочет из знающих и понимающих, сладкого там нет. И молодняк не допустят. А Дюкову зачем это надо?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Александр52 16 января 2019, 19:42

      Если Дюкову не надо, то зачем туда идет?

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > vladimir-7 16 января 2019, 19:55

      Плачет эта мышка,но кактус жуёт.Патаму-шта он сладкий...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 января 2019, 18:04

      Административного ресурса её было... Смешно))

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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 января 2019, 17:19

      Я думаю, что Газзаев был бы лучшим кандидатом. Человек знающий футбол, отдавший этому искусству большую часть жизни. Но деньги решают всё. Поживём увидим. А то что там где скажут: навалять и забыть, главное чтобы это было не запрещено правилами, а то им только дай повод нас за что-то наказать.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Yev 16 января 2019, 19:56

      Валера-отработанный материал,дважды дискредитировавший себя:КАк руководитель клуба и как думец.

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