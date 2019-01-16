Колосков: «У ФИФА и УЕФА могут возникнуть вопросы из-за того, что никто не хочет возглавить РФС»

Бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение, что ФИФА и УЕФА может не понравиться безальтернативность на выборах президента РФС.

Ранее стало известно, что сегодня избирком РФС зарегистрировал единственного кандидата на должность главы организации – генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.

Формальные выборы президента РФС состоятся на конференции организации 22 февраля. На данный момент Российским футбольным союзом руководит глава РПЛ Сергей Прядкин.

«Хорошо и плохо, когда один вариант. Хорошо, когда несколько кандидатов имеют возможность и талант возглавить такую организацию как РФС. За ними большой руководящий опыт в футбольной, экономической деятельностях. Когда несколько таких человек собираются и идут соревноваться, то это всегда интересно.

Каждый предлагает свои некие изюминки, потом выигравший претендент может забрать их себе. Это всегда интересно. На то они и выборы, чтобы выбирать лучшего из лучших. Когда такого вообще нет, то получается, что выборы без выборов. При этом мы пока никто не слышали и не читали, с какой программой Дюков пойдет на выборы – что он конкретно предлагает, что менять. Понятно, что человек не с улицы пришел, а с богатым опытом. Он для футбола не посторонний человек и знает все проблемы.

Я не могу сказать, что Дюков ставленник из высших структур. Он сам из этих структур, присутствует на мероприятиях, в которых принимает участие Владимир Путин. Поэтому понятно, что такому человеку, как Газзаев дважды проигрывать не хочется. Из-за этого и остальные не решились. Не думаю, что Газзаеву сверху сказали, что не надо идти. Во второй раз он понимает, с кем будет иметь дело. Он абсолютно правильно сделал. Еще раз выходить и проигрывать для такого человека как Газзаев это было бы нелогично. С моей точки зрения, по всем параметрам соперника Дюкову нет.

Другое дело, что как это будет воспринято ФИФА и УЕФА, когда у нас выборы без выборов. Могут начаться вопросы, которые вы мне задаете. Но можно четко ответить, что никакого административного ресурса не было, потому что его выдвигать начали сразу, как только он объявил о желании баллотироваться. Его поддержали наши федерации.

ФИФА может не понравиться, что такую мощную организацию никто ее не хочет возглавить. Такого не бывает. Я вспоминаю свои выборы, там было не меньше трех кандидатов. Доходило даже до семи. В последнее время интерес к этой процедуре упал. Видимо, не всем нравится это место, не все хотят попасть в такой костер. Тем более после чемпионата мира, когда, сделай что не так и ты тут же можешь превратиться в изгоя. Поэтому мало кто хочет рисковать», – сказал Колосков.

Колосков возглавлял РФС с 1992-го по 2005 год. В настоящий момент является почетным президентом организации.