Аршавин: «Есть ли кто-то в российском футболе, похожий на меня? Пока я не вижу таких игроков»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, чипсы с каким вкусом он любит, и ответил на вопрос, считает ли себя лучшим футболистом в российской истории.

– Какой у вас любимый вкус чипсов?

– Сметана, наверное.

– Считаете ли вы себя лучшим футболистом в истории России?

– Всегда все условно. В каждое время люди считают, что они были лучшими, или их поколение было лучшим. Мое дело было – играть в футбол. А оценивать – это дело болельщиков и экспертов.

– Есть ли кто-то в российском футболе, кто похож на вас?

– Пока я не вижу таких игроков. Возможно, они появятся, возможно – нет.

В 2011 году Аршавин снялся в рекламе чипсов Lays.