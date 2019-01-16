Аршавин: «Есть ли кто-то в российском футболе, похожий на меня? Пока я не вижу таких игроков»

Дифирамбов было много Вам,Андрей Сергеевич.Вы-лучший,без проблем и вопросов.
Заслуженных дифирамбов.Ничего не скажешь...
Но их украсила бы Скромность.
Горестно читать.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, чипсы с каким вкусом он любит, и ответил на вопрос, считает ли себя лучшим футболистом в российской истории.
– Какой у вас любимый вкус чипсов?
– Сметана, наверное.
– Считаете ли вы себя лучшим футболистом в истории России?
– Всегда все условно. В каждое время люди считают, что они были лучшими, или их поколение было лучшим. Мое дело было – играть в футбол. А оценивать – это дело болельщиков и экспертов.
– Есть ли кто-то в российском футболе, кто похож на вас?
– Пока я не вижу таких игроков. Возможно, они появятся, возможно – нет.
В 2011 году Аршавин снялся в рекламе чипсов Lays.