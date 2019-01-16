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    Аршавин: «Есть ли кто-то в российском футболе, похожий на меня? Пока я не вижу таких игроков»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, чипсы с каким вкусом он любит, и ответил на вопрос, считает ли себя лучшим футболистом в российской истории.

    – Какой у вас любимый вкус чипсов?

    – Сметана, наверное.

    – Считаете ли вы себя лучшим футболистом в истории России?

    – Всегда все условно. В каждое время люди считают, что они были лучшими, или их поколение было лучшим. Мое дело было – играть в футбол. А оценивать – это дело болельщиков и экспертов.

    – Есть ли кто-то в российском футболе, кто похож на вас?

    – Пока я не вижу таких игроков. Возможно, они появятся, возможно – нет.

    В 2011 году Аршавин снялся в рекламе чипсов Lays.

    Источник: YouTube-канал «Матч ТВ»

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    16.01.2019 14:20
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 января 2019, 20:20

      Дифирамбов было много Вам,Андрей Сергеевич.Вы-лучший,без проблем и вопросов.
      Заслуженных дифирамбов.Ничего не скажешь...
      Но их украсила бы Скромность.
      Горестно читать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > shinnik 16 января 2019, 21:52

      С одной стороны все правильно (плюс комменту), но с другой - он ведь сказал правду. Как надоели все эти пресные, предсказуемые высказывания!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 16 января 2019, 20:07

      Аршавин был не плохим игроком. Умным дерзким. Но больная голова сгубила мальчика. Увы жаль.... Такой талант не так часто рождается в России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB 16 января 2019, 16:35

      И слава всевышнему, что таких больше нет и очень хочется надеяться, что и не будет. Не нужны такие у которых негатив поведения перевешивает талант футболиста.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > MichelWB 16 января 2019, 17:26

      Сколько больных персонажей еще на Земле)) Вот поэтому и страна у нас никак из дер**ма не вылезет.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > СССР-111 16 января 2019, 20:00

      Респект и уважуха за объективную самооценку.
      Браво....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67327

      portero 16 января 2019, 16:31

      талант у многих есть, но большинство используют возможность хапнуть денег и погулять, зачем пахать , получать удовольствия хотят сейчас, так что в этом плане многие похожи.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > portero 16 января 2019, 17:27

      Да нет его,истинного таланта, талант - это дар божий и дается от свыше только единицам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2019, 16:21

      таких как он бросивших 4 своих детей нет в российском футболе

      1
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      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > Garrincha58 16 января 2019, 17:28

      Ой дурилка ты картонная.) Никого он не бросал, несет ответственность за всех и обеспечивает им всем шикарную жизнь на десятки лет вперед. И не твое дело ________, лезть в нее, чупу______ла.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > СССР-111 16 января 2019, 20:01

      Несёт курица яйца или такие уникумы как ты тоже несут "пургу"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 января 2019, 15:55

      Вот падла. Чипсов со сметаной захотелось.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > bset 16 января 2019, 17:30

      Да ты еще и падла, ой жаль тебя ущер___бного.)

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +32

      xaza 16 января 2019, 15:47

      Это он сейчас про футбол или про свои слабости. Кокой бы талант ни был кайф погубит. А он явно не пахарь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > xaza 16 января 2019, 17:31

      Ну-да, ну -да,пахать надо в поле, а в футбол нужно ИГРАТЬ и ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ!!! Ты точно не о футболе, ибо дурень.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > СССР-111 16 января 2019, 20:04

      Да думать нужно головой - это точно. Но вот ваша голова точно уж ниже пояса.
      Увы ничего личного просто констатация фактов..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 января 2019, 15:26

      Интересно у Месси тоже про чипсы спрашивают?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > RotBerg 16 января 2019, 17:32

      Спрашивают наверно, идиотов везде хватает. Хотя реклама отличная, да и чипсы вкусные!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 января 2019, 15:23

      ничего особенного,кроме покера,чипсоед не показал,так,блеснул немного в Европе(не считая игры за Зенит)и затух быстро

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      Рейтинг: +9

      СССР-111 > Asbjorn 16 января 2019, 17:35

      Смехотворно голубчик, если ты кроме Покера ничего не видел, ибо ты дурень, так сиди тихо и не показывай свою дурость прилюдно. Андрей великолепно играл в Зените, сборной и в Арсенале. Был звездой и лицом АПЛ! Уехал бы раньше , а не в 28 лет, дольше бы показывал яркую и красивую игру. Нельзя же быть таким тупым.)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > СССР-111 16 января 2019, 18:22

      эко у тебя подгорело

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 января 2019, 15:03

      Сказал Мартовский кот.

      5
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      Рейтинг: +9

      СССР-111 > афоня72 16 января 2019, 17:35

      Тебе виднее, кто ты в этой "жизни", хотя ты не кот, ты иди__от.

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