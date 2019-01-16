Гаттузо: «Игуаин всем доволен в «Милане». Либо же он хороший актер»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Гонсало Игуаина из клуба.
«Я слышу много слухов об Игуаине, но он хорошо тренируется. Он всем доволен.
Либо же он хороший актер, но я так не думаю. Я вижу его в команде, он хорошо ладит с одноклубниками. Всегда шутит. Иногда он как радио – никогда не замолкает.
И последнее – он не говорил мне, что хочет уйти. Я все еще жду. Если вы понимаете, о чем я.
Я даже не хочу говорить об Игуаине, потому что самое важное сейчас – Суперкубок. Меня бы не обидело, если бы он ушел. Я тоже был игроком на протяжении многих лет. Все разные, и мы не можем осуждать человека за то, как он хочет поступать в определенный момент», – сказал Гаттузо.
- Игуаин находится в аренде в «Милане», права на футболиста принадлежат «Ювентусу».
- Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Челси».