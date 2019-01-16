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    Гаттузо: «Игуаин всем доволен в «Милане». Либо же он хороший актер»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Гонсало Игуаина из клуба.

    «Я слышу много слухов об Игуаине, но он хорошо тренируется. Он всем доволен.

    Либо же он хороший актер, но я так не думаю. Я вижу его в команде, он хорошо ладит с одноклубниками. Всегда шутит. Иногда он как радио – никогда не замолкает.

    И последнее – он не говорил мне, что хочет уйти. Я все еще жду. Если вы понимаете, о чем я.

    Я даже не хочу говорить об Игуаине, потому что самое важное сейчас – Суперкубок. Меня бы не обидело, если бы он ушел. Я тоже был игроком на протяжении многих лет. Все разные, и мы не можем осуждать человека за то, как он хочет поступать в определенный момент», – сказал Гаттузо.

    • Игуаин находится в аренде в «Милане», права на футболиста принадлежат «Ювентусу».
    • Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Челси».

    Источник: Sky Sports

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    16.01.2019 09:47
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