Думбия перешел из «Ахмата» в «Спортинг»

Интересно какова сумма перехода?! Смогли заработать на нем или нет?)
«Ахмат» объявил о трансфере полузащитника Идрисса Думбия в «Спортинг».
Игрок прошел медицинское медобследование и оформил трансфер.
- Ивуариец перешел в грозненскую команду из «Андерлехта» летом 2018 года за 1,25 миллиона евро.
- В текущем сезоне Думбия провел за «Ахмат» 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
«Quero dar o meu melhor por este clube» – Idrissa Doumbia#SportingCP pic.twitter.com/WUEG5t2ke0— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 15 января 2019 г.