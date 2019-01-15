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    Думбия перешел из «Ахмата» в «Спортинг»

    «Ахмат» объявил о трансфере полузащитника Идрисса Думбия в «Спортинг».

    Игрок прошел медицинское медобследование и оформил трансфер.

    • Ивуариец перешел в грозненскую команду из «Андерлехта» летом 2018 года за 1,25 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Думбия провел за «Ахмат» 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    15.01.2019 22:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +255

      aleksander 17 января 2019, 09:29

      Интересно какова сумма перехода?! Смогли заработать на нем или нет?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 11:32

      По всему видно что доволен новым клубом.

      2
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      Рейтинг: +259

      professor13 16 января 2019, 09:44

      Уверен что в Спортинге долго не задержится,перейдет в более сильный клуб,парень очень перспективный

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 января 2019, 23:05

      самый криативный игрок ушел и кто будем вместо него интересно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Alimpasha 16 января 2019, 10:17

      не слышал. где инфа?

      1
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