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    Представители «Челси» могут встретиться с Игуаином на этой неделе и обсудить трансфер

    Форвард «Милана» Гонсало Игуаин может перейти в «Челси». Sky Sports со ссылкой на Tuttosport сообщает, что на этой неделе представители английского клуба встретятся с игроком в Саудовской Аравии и обсудят возможный трансфер.

    Сейчас Игуаин готовится к Суперкубку Италии против «Ювентуса». Игра пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

    • Игуаин находится в «Милане» в аренде, права на футболиста принадлежат «Ювентусу».
    • Ранее сообщалось, что игрок подал запрос на трансфер в «Челси».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3162

      Skull_Boy 5 минут назад

      Одно бревно, Мората, уезжает в Испанию, другое бревно приезжает, тупее трансферов, я еще не видел, ставьте Азара в центр и наигрывайте Одоя на фланге, все просто и практично

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