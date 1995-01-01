Представители «Челси» могут встретиться с Игуаином на этой неделе и обсудить трансфер

Форвард «Милана» Гонсало Игуаин может перейти в «Челси». Sky Sports со ссылкой на Tuttosport сообщает, что на этой неделе представители английского клуба встретятся с игроком в Саудовской Аравии и обсудят возможный трансфер.

Сейчас Игуаин готовится к Суперкубку Италии против «Ювентуса». Игра пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).