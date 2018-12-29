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    Кьеллини: «Роналду забивал «Ювентусу» множество раз. Он неоднократно ломал мои мечты»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что нападающий команды Криштиану Роналду поможет туринцам выиграть Лигу чемпионов. Итальянец включил бело-черных в число фаворитов этого розыгрыша турнира.

    «В матчах против «Ювентуса» Криштиану забивал множество раз. Он неоднократно ломал мои мечты – в Кардиффе, в Мадриде, в Турине.

    Раньше Лига чемпионов была мечтой. Теперь это цель, потому что Криштиану – лучший игрок в мире, и нам нужно, чтобы он сделал последний шаг.

    Это особенности характера Криштиану. У него фантастические футбольные навыки, но вне поля его отношение – то, как он работает, как готовится к матчу, как живет каждый день своей жизни – может помочь нам. Команда изменилась.

    Первые три месяца мы провели почти идеально, но мы знаем, что самый важный период начинается весной.

    Я думаю, мы одна из четырех или пяти команд, которые являются фаворитами ЛЧ – «Барселона», «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария». Но «ПСЖ» и «Атлетико» также могут добиться победы, а мы еще очень далеко от ключевых матчей.

    Мне было любопытно увидеть какое-то особое отношение Роналду к далеким от поля вещам. Его работа в спортзале и его концентрация – это то, что я пытаюсь перенять. Он помог мне, потому что я хотел бы совершенствоваться каждый день.

    Я не верил в его переход с самого начала. Но после нескольких дней слухов я поговорил с Андреа Аньелли [президент клуба] и был удивлен. Я думаю, что для многих болельщиков и игроков это событие стало не совсем обычным», – сказал Кьеллини.

    • В последний раз «Ювентус» победил в Лиге чемпионов в сезоне-1995/96.
    • После этого туринцы пять раз уступили в финале турнира.
    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.

    Источник: Football Italia

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