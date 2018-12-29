Кьеллини: «Роналду забивал «Ювентусу» множество раз. Он неоднократно ломал мои мечты»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что нападающий команды Криштиану Роналду поможет туринцам выиграть Лигу чемпионов. Итальянец включил бело-черных в число фаворитов этого розыгрыша турнира.

«В матчах против «Ювентуса» Криштиану забивал множество раз. Он неоднократно ломал мои мечты – в Кардиффе, в Мадриде, в Турине.

Раньше Лига чемпионов была мечтой. Теперь это цель, потому что Криштиану – лучший игрок в мире, и нам нужно, чтобы он сделал последний шаг.

Это особенности характера Криштиану. У него фантастические футбольные навыки, но вне поля его отношение – то, как он работает, как готовится к матчу, как живет каждый день своей жизни – может помочь нам. Команда изменилась.

Первые три месяца мы провели почти идеально, но мы знаем, что самый важный период начинается весной.

Я думаю, мы одна из четырех или пяти команд, которые являются фаворитами ЛЧ – «Барселона», «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария». Но «ПСЖ» и «Атлетико» также могут добиться победы, а мы еще очень далеко от ключевых матчей.

Мне было любопытно увидеть какое-то особое отношение Роналду к далеким от поля вещам. Его работа в спортзале и его концентрация – это то, что я пытаюсь перенять. Он помог мне, потому что я хотел бы совершенствоваться каждый день.

Я не верил в его переход с самого начала. Но после нескольких дней слухов я поговорил с Андреа Аньелли [президент клуба] и был удивлен. Я думаю, что для многих болельщиков и игроков это событие стало не совсем обычным», – сказал Кьеллини.