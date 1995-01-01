«Ювентус» хочет купить у «Челси» Эмерсона

«Ювентус» интересуется левым защитником «Челси» Эмерсоном.

Туринцы обратились в лондонский клуб на предмет возможного трансфера 24-летнего футболиста в январе.

«Я думаю, что все ведущие европейские клубы хотели бы иметь в своем составе такого игрока, как Эмерсон.

Был некоторый интерес, хотя ничего формального, поэтому сейчас нечего обсуждать.

Я не могу говорить о клубах, которые контактировали с нами», – сказал ранее агент бразильца Фернандо Гарсия.