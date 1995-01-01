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    «Ювентус» хочет купить у «Челси» Эмерсона

    «Ювентус» интересуется левым защитником «Челси» Эмерсоном.

    Туринцы обратились в лондонский клуб на предмет возможного трансфера 24-летнего футболиста в январе.

    «Я думаю, что все ведущие европейские клубы хотели бы иметь в своем составе такого игрока, как Эмерсон.

    Был некоторый интерес, хотя ничего формального, поэтому сейчас нечего обсуждать.

    Я не могу говорить о клубах, которые контактировали с нами», – сказал ранее агент бразильца Фернандо Гарсия.

    • Эмерсон перешел в «Челси» из «Ромы» летом 2018 года за 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне футболист провел 11 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Контракт защитника с лондонцами рассчитан до июля 2022 года.

    Источник: Goal

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