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    Дзюба опубликовал фото из FIFA: «Мы с агентом переходим в «Милан»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал скриншот из футбольной компьютерной игры FIFA.

    На фото изображены сам футболист, а также его агент, который очень похож на главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Они обсуждают трансфер 30-летнего форварда в «Милан».

    «Мы с моим агентом переходим в «Милан». FIFA жжет!» — написал Дзюба в инстаграме.

    • В этом сезоне нападающий провел 23 матча, в которых забил десять голов.
    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    15.01.2019 11:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 16 января 2019, 14:41

      дзюбинатор надеемся на тебя в лиге европы заколоти туркам трёшечку))))

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 января 2019, 09:56

      Лучше бы на поле лишний раз потренировался чем в компе сидел, а то сбавил после ЧМ очень сильно....

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 января 2019, 21:38

      С чем пирожки на этот раз ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 января 2019, 18:22

      Скорее бы ты ушёл ! Хоть куда ! Хоть в Шинник....Это не игра ! Навесы на Дзюбу-это удел средних команд.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 января 2019, 16:40

      В Милан может и пойдет ,но кто то другой.

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 января 2019, 16:18

      За трофеями, ага... )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 15 января 2019, 16:01

      Попутного ветра, перышко в за.......! Желаем удачи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 15 января 2019, 15:46

      В Милан пирожки печь.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 января 2019, 15:21

      Да вали!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 15 января 2019, 13:08

      Даже текущий говеный Милан Дзюбу не купит.

      3
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