Юсупов: «Ни на одно предложение не ответил бы «да», кроме «Динамо»

Полузащитник Артур Юсупов поделился впечатлениями от перехода из «Ростова» в московское «Динамо».

– Скажу честно – в «Ростове» меня абсолютно все устраивало. Мне было там комфортно и находиться, и играть. Поверьте – я не собирался никуда уходить, и ни на одно предложение не ответил бы «да». Ни на одно, кроме динамовского. Поэтому, когда возник интерес со стороны бело-голубых я попросил агентов договориться с донским клубом о том, как мне уйти. В итоге мы решили все вопросы, расторгли контракт, и в статусе свободного агента я прошел медосмотр и подписал соглашение с «Динамо», которое для меня действительно родное.

– Общался ли уже с Дмитрием Хохловым?

– Да, именно разговор с Дмитрием Валерьевичем стал решающим для меня при принятии решения о возвращении в родной клуб. Здесь, в Турции, тоже уже успели провести небольшую беседу, и я еще раз убедился в том, что поступил абсолютно правильно. Мне понятно, какой футбол прививает Дмитрий Валерьевич команде, понятно, какую роль он отводит мне в ней. Так что приступаю к работе, как говорится, засучив рукава.

– Ты же с Дмитрием Хохловым успел даже, кажется, на поле выйти в 2009-м году…

– Все верно, и это был единственный раз, когда мы вместе сыграли. Это действительно был 2009-й год, гостевой матч в Нальчике. Мне тогда было 19 лет, я еще был совершенно «сырой». И, откровенно говоря, совершенно безобразно сыграл ту игру. При этом получилось сделать голевую передачу. Причем ассистировал буквально на первой же минуте Адриану Ропотану, который забил ударом метров с тридцати. Забавно, но сам я передачу получил… как раз от Дмитрия Валерьевича (улыбается). Но это единственный позитив от той игры.