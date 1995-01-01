Кейн может пропустить из-за травмы около месяца

В воскресном матче 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму лодыжки.

Из-за опухлости поврежденного участка медицинскому штабу клуба до сих пор не удалось установить сроки возвращения нападающего в строй. Не исключено, что из-за травмы футболист будет вынужден пропустить около четырех недель, что ставит под сомнение его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (Дортмунд).