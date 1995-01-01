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    Кейн может пропустить из-за травмы около месяца

    В воскресном матче 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму лодыжки.

    Из-за опухлости поврежденного участка медицинскому штабу клуба до сих пор не удалось установить сроки возвращения нападающего в строй. Не исключено, что из-за травмы футболист будет вынужден пропустить около четырех недель, что ставит под сомнение его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (Дортмунд).

    • В текущем сезоне Кейн забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Тоттенхэм».

    Источник: The Guardian

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