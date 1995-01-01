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    Don Balon: «Реал» работает над трансфером Пентека

    Форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек в ближайшее время может стать игроком «Реала».

    Согласно информации Don Balon, мадридский клуб активизировал переговоры по трансферу 23-летнего поляка после того, как травму во вчерашнем матче против «Бетиса» получил Карим Бензема. За одного из лучших бомбардиров Серии А «Реал» будет готов предложить 60 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Пентек забил 19 мячей и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Дженоа».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Don Balon

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