Don Balon: «Реал» работает над трансфером Пентека

Форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек в ближайшее время может стать игроком «Реала».
Согласно информации Don Balon, мадридский клуб активизировал переговоры по трансферу 23-летнего поляка после того, как травму во вчерашнем матче против «Бетиса» получил Карим Бензема. За одного из лучших бомбардиров Серии А «Реал» будет готов предложить 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне Пентек забил 19 мячей и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Дженоа».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.