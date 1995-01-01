Don Balon: «Реал» работает над трансфером Пентека

Форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек в ближайшее время может стать игроком «Реала».

Согласно информации Don Balon, мадридский клуб активизировал переговоры по трансферу 23-летнего поляка после того, как травму во вчерашнем матче против «Бетиса» получил Карим Бензема. За одного из лучших бомбардиров Серии А «Реал» будет готов предложить 60 миллионов евро.