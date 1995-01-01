«Челси» предложил за Паредеса 30 миллионов. «Зенит» просит на 10 миллионов больше

«Челси» ведет переговоры с «Зенитом» по аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу, сообщает Goal.com.

Согласно информации источника, лондонский клуб предложил за 24-летнего хавбека 30 миллионов евро. На «Стэмфорд Бридж» его рассматривают в качестве замены Сеску Фабрегасу, который ушел в «Монако». Петербургский клуб требует от «Челси» за игрока 40 миллионов евро.