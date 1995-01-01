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    «Челси» предложил за Паредеса 30 миллионов. «Зенит» просит на 10 миллионов больше

    «Челси» ведет переговоры с «Зенитом» по аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу, сообщает Goal.com.

    Согласно информации источника, лондонский клуб предложил за 24-летнего хавбека 30 миллионов евро. На «Стэмфорд Бридж» его рассматривают в качестве замены Сеску Фабрегасу, который ушел в «Монако». Петербургский клуб требует от «Челси» за игрока 40 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Паредес забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи в 22 играх за «Зенит».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +245

      uS_Number oNe 2 минуты назад

      Итог: останется в Зените, 40 не стоит!

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      Рейтинг: +4822

      Cules2013 7 минут назад

      а он хоть 30 реально стоит?

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      Рейтинг: +37

      VVadic 32 минуты назад

      Слышал его за 44 не продали. Почему сейчас то всего 40 хотят?

      0
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      Рейтинг: +443

      Mariner 47 минут назад

      Ну если за 35 продадут - будет норм. Заиграл он у нас не очень, а за 35 если продать, то всё бабло, включая зп, отобьётся, ещё и в плюсе окажемся. И можно будет купить кого-нить ещё.

      2
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      Рейтинг: +11913

      VVM1964 50 минут назад

      Бородатая новость )))

      0
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      Рейтинг: +1137

      upiter622 55 минут назад

      Мля,жалко что продают!Хороший игрок,правда немного нервный!

      1
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      Рейтинг: +2053

      arzamas 1 час назад

      Миллер и Абрамович никак не могут договориться? Я вас умоляю. Это все Чубайс воду мутит.)

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      Рейтинг: +275

      Genz 1 час назад

      Паредес по меркам АПЛ стоит 60 . Пусть 2 года поиграет за зенит и в Китай к Халку за 65 миллионов продадут

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      Рейтинг: +40

      KPCCSPB 1 час назад

      Видимо успешных трансферов нормальных игроков не предвидится, если его за 30 не продают, чтобы купить лучше.

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      Рейтинг: +522

      Гавроша 1 час назад

      Слишком дешево - надо было 55 просить.

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