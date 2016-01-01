Гвардиола: «Тяжело бороться за игроков на рынке. Особенно с «Реалом» и «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сложностях трансферного рынка и подчеркнул, что клуб не может позволить себе каждый год тратить большие суммы на приобретение новых футболистов.

«Если вы единственный, кто хочет купить игроков, то это легко. Но если вы хотите одного футболиста, и на него претендуют многие клубы, то это сложнее. Особенно, если речь идет о «Реале» или «Барселоне».

Обычно, когда вы участвуете в торгах с мадридцами или каталонцами, вы проигрываете. Вам нужно быть быстрее и эффективнее.

Месяц назад я стал читать: «Рубен Невеш – 100 миллионов фунтов стерлингов». Этого не случится, мы не будем платить 100 миллионов за опорного полузащитника. Конечно, в любом департаменте клуба у нас на каждой позиции четыре-пять-шесть вариантов, в зависимости от возраста, того, во что мы верим и, конечно, цены.

Наша зарплатная ведомость футболистов восьмая или девятая, или десятая в Европе. Поэтому есть восемь или девять клубов, где заработная плата выше, чем в «Манчестер Сити». Мы стараемся быть стабильными во всем.

В прошлом сезоне мы потратили много потому, что команда была старой, ей был 30-31 год, и поэтому мы это сделали. Но мы не можем повторять подобное каждый сезон. У нас есть лимит, и мы не можем тратить больше, поэтому мы должны быть осторожны с игроками и постараться увидеть в следующем сезоне, что мы можем сделать, чтобы стать лучше», – сказал Гвардиола.