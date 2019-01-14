Нобоа: «Больше всего соскучился по мячу. Очень надеюсь, что смогу сыграть с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, как проходит его реабилитация после разрыва крестообразной связки, полученной в августе прошлого года.
33-летний футболист надеется, что сыграет в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Первая игра пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответная – 21 февраля.
– Тренировался каждый день. Тренеры и врачи составили специальную программу.
– Сколько часов в день тратили на занятия?
– Иногда два, иногда три.
– На сколько процентов чувствуете себя сейчас?
– Пока трудно сказать, потому что пока я не тренировался с командой.
– Впереди – сборы, вы сразу приступите к тренировкам с остальными футболистами?
– Время покажет. Но вообще, думаю, что буду заниматься по индивидуальной программе, а потом буду постепенно присоединяться в общей группе.
– Выходит, если все будет складываться удачно, вы сможете выйти на поле уже в матче с «Фенербахче»?
– Очень надеюсь, что да!
– По кому из футболистов больше всего соскучились?
– На самом деле, по всем, очень давно не виделись с ребятами, поэтому очень рад всех видеть. Хотя, знаете, больше всего я соскучился по мячу.
– По мячу?
– Ну да, практически все мои тренировки были посвящены бегу и разным упражнениям, но все – без мяча. По мячу соскучился больше всего.
- Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» в июле 2017 года.
- В текущем сезоне провел пять встреч за петербуржцев и забил один гол.
- Контракт эквадорца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.