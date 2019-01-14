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    Нобоа: «Больше всего соскучился по мячу. Очень надеюсь, что смогу сыграть с «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, как проходит его реабилитация после разрыва крестообразной связки, полученной в августе прошлого года.

    33-летний футболист надеется, что сыграет в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Первая игра пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответная – 21 февраля.

    – Тренировался каждый день. Тренеры и врачи составили специальную программу.

    – Сколько часов в день тратили на занятия?

    – Иногда два, иногда три.

    – На сколько процентов чувствуете себя сейчас?

    – Пока трудно сказать, потому что пока я не тренировался с командой.

    – Впереди – сборы, вы сразу приступите к тренировкам с остальными футболистами?

    – Время покажет. Но вообще, думаю, что буду заниматься по индивидуальной программе, а потом буду постепенно присоединяться в общей группе.

    – Выходит, если все будет складываться удачно, вы сможете выйти на поле уже в матче с «Фенербахче»?

    – Очень надеюсь, что да!

    – По кому из футболистов больше всего соскучились?

    – На самом деле, по всем, очень давно не виделись с ребятами, поэтому очень рад всех видеть. Хотя, знаете, больше всего я соскучился по мячу.

    – По мячу?

    – Ну да, практически все мои тренировки были посвящены бегу и разным упражнениям, но все – без мяча. По мячу соскучился больше всего.

    • Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне провел пять встреч за петербуржцев и забил один гол.
    • Контракт эквадорца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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