Джикия – об уходе Джано из «Спартака»: «Грустно, когда происходят такие потери»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение об уходе из московского клуба Джано. Грузинский футболист перешел на правах аренды в «Крылья Советов».

«Конечно, грустно, когда происходят такие потери. Джано для меня не просто одноклубник, но и один из лучших друзей. Конечно, мне его не хватает, но я с пониманием отнесся к его уходу. Жду его летом обратно.

Кто теперь мой сосед по комнате? Сейчас больше стал проводить время с Ташаевым», — сказал Джикия.