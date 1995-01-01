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    Джикия – об уходе Джано из «Спартака»: «Грустно, когда происходят такие потери»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение об уходе из московского клуба Джано. Грузинский футболист перешел на правах аренды в «Крылья Советов».

    «Конечно, грустно, когда происходят такие потери. Джано для меня не просто одноклубник, но и один из лучших друзей. Конечно, мне его не хватает, но я с пониманием отнесся к его уходу. Жду его летом обратно.

    Кто теперь мой сосед по комнате? Сейчас больше стал проводить время с Ташаевым», — сказал Джикия.

    • Джано выступает за «Спартак» с 2009 года.
    • В составе красно-белых хавбек провел 116 матчей и забил 12 голов.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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