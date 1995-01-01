Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубена Невеша

О Невеше

Месяц назад я читал об Рубене Невеше. 100 миллионов! Этого не будет. Мы не собираемся платить 100 миллионов за опорного полузащитника.

О покупке Ляпорта и Мареза в прошлом году

Это очень, очень, очень далеко от того, сколько большинство топовых команд тратят на один трансфер. Наши зарплаты игроков восьмые, девятые или десятые по Европе. Так что есть восемь или девять клубов, в которых зарплаты выше, чем в «Сити».