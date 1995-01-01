Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    «Тоттенхэм» попробует подписать Френки де Йонга. «Барселона» предлагала за него 75 миллионов 

    «Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитник «Аякса» Френки де Йонга. Английский клуб готовится к тому, что хавбек Кристиан Эриксен летом может покинуть команду. «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро за футболиста.

    Де Йонгом также интересуется «Барселона». По неофициальной информации, испанский клуб предложил «Аяксу» 75 миллионов евро за футболиста. Также сообщалось об интересе «ПСЖ».

    • Де Йонг заявил, что до лета точно останется в «Аяксе».
    • В этом текущем сезоне де Йонг забил три гола и сделал три результативные передачи в 15 матчах чемпионата Голландии.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1508

      dinar7777dinar 2 минуты назад

      хммм интересно тебе предлагает барса и что он их пошлет нах и перейдет в тотенЭМ кстати правильно а не тотенхэм ))). скорее всего летом будет в барсе !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru