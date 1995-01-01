«Тоттенхэм» попробует подписать Френки де Йонга. «Барселона» предлагала за него 75 миллионов 

«Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитник «Аякса» Френки де Йонга. Английский клуб готовится к тому, что хавбек Кристиан Эриксен летом может покинуть команду. «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро за футболиста.

Де Йонгом также интересуется «Барселона». По неофициальной информации, испанский клуб предложил «Аяксу» 75 миллионов евро за футболиста. Также сообщалось об интересе «ПСЖ».