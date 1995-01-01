«Тоттенхэм» попробует подписать Френки де Йонга. «Барселона» предлагала за него 75 миллионов 

хммм интересно тебе предлагает барса и что он их пошлет нах и перейдет в тотенЭМ кстати правильно а не тотенхэм ))). скорее всего летом будет в барсе !
«Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитник «Аякса» Френки де Йонга. Английский клуб готовится к тому, что хавбек Кристиан Эриксен летом может покинуть команду. «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро за футболиста.
Де Йонгом также интересуется «Барселона». По неофициальной информации, испанский клуб предложил «Аяксу» 75 миллионов евро за футболиста. Также сообщалось об интересе «ПСЖ».
- Де Йонг заявил, что до лета точно останется в «Аяксе».
- В этом текущем сезоне де Йонг забил три гола и сделал три результативные передачи в 15 матчах чемпионата Голландии.