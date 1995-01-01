Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением о работе с Уле-Гуннаром Сульшером, исполняющим обязанности главного тренера «МЮ».

«Он может взять и высказать вам что-то. Порой это необходимо, когда игра идет хорошо. Нужно взбодриться и напомнить себе, что играешь за «Манчестер Юнайтед» и что нужно играть с гордостью и страстью.

Мы не только шутим и улыбаемся. Мы много работаем, это то, чего он требует от нас. Он хочет, чтобы каждый выкладывался на 100% и четко понимал, что он должен делать во время матча», – сказал Лигнард.

При Сульшере «МЮ» сыграл в пяти матчах, и все пять выиграл.

Сегодня его команда проведет встречу 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Она начнется в 19:30 по московскому времени.

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