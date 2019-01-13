Комбаров – о конкуренции с Айртоном: «Мне теперь с футболом заканчивать, что ли?»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал переход игрока обороны Айртона Лукаса из «Флуминенсе».

«Не готов, что окажусь в запасе из-за трансфера Айртона. Купили игрока на ту же позицию, так что теперь – с футболом заканчивать, что ли? На лавку садиться не собираюсь! Я полон сил и желания играть.

Конкуренция всегда помогает прогрессировать, всегда был в ней готов. Это лишь очередной стимул и очередная мотивация.

Профессиональный футболист должен относиться к делу серьезно на протяжении всей карьеры. Следить за режимами питания, сна, отдыха. У меня с этим никогда проблем не было. Так что возраст тут ничего не меняет», – сказал 31-летний Комбаров.