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    Комбаров – о конкуренции с Айртоном: «Мне теперь с футболом заканчивать, что ли?»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал переход игрока обороны Айртона Лукаса из «Флуминенсе».

    «Не готов, что окажусь в запасе из-за трансфера Айртона. Купили игрока на ту же позицию, так что теперь – с футболом заканчивать, что ли? На лавку садиться не собираюсь! Я полон сил и желания играть.

    Конкуренция всегда помогает прогрессировать, всегда был в ней готов. Это лишь очередной стимул и очередная мотивация.

    Профессиональный футболист должен относиться к делу серьезно на протяжении всей карьеры. Следить за режимами питания, сна, отдыха. У меня с этим никогда проблем не было. Так что возраст тут ничего не меняет», – сказал 31-летний Комбаров.

    • Комбаров проводит девятый сезон в московском клубе
    • В сезоне-2016/17 выиграл чемпионат и Кубок России
    • Забил один гол в 17-ти играх текущего сезона

    Источник: Sport24

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