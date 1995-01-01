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    Райс отметил победу «Вест Хэма» над «Арсеналом» в пабе с болельщиками

    «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Англии.

    Голом отметился 19-летний защитник Деклан Райс.

    Новостной аккаунт пресс-службы «молотобойцев» в твиттере опубликовал видео из паба, где англичанин отметил победу вместе с болельщиками.

    Воспитанник лондонского клуба Райс проводит второй сезон в основе. Мяч в ворота команды Унаи Эмери стал для него первым за 23 матча в текущем сезоне. Завтра, 14-го января, Райсу исполнится 20 лет.

    Источник: Твиттер «Вест Хэма»

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