Райс отметил победу «Вест Хэма» над «Арсеналом» в пабе с болельщиками

«Вест Хэм» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Голом отметился 19-летний защитник Деклан Райс.

Новостной аккаунт пресс-службы «молотобойцев» в твиттере опубликовал видео из паба, где англичанин отметил победу вместе с болельщиками.

Воспитанник лондонского клуба Райс проводит второй сезон в основе. Мяч в ворота команды Унаи Эмери стал для него первым за 23 матча в текущем сезоне. Завтра, 14-го января, Райсу исполнится 20 лет.