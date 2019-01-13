Заболотный – о награде за лучший гол «Зенита» в первой части сезона: «Спасибо болельщикам. Впечатлен и рад этому»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал победу в номинации клуба на лучший гол в первой части сезона.

27-летний форвард победил с мячом в ворота «Мольде» (3:1, Лига Европы), забитым с линии вратарской рикошетом от вратаря.

«Большое спасибо болельщикам. Впечатлен и очень рад этому. Для меня это приятная новость, которая меня мотивирует.

Еще больше буду работать на поле и доказывать, что достоин забивать еще больше», – цитирует футболиста пресс-служба клуба.

В 23-х матчах текущего сезона Заболотный забил три гола и отдал три результативных передачи. Он перешел в петерубргский клуб в январе 2018-го года из «Тосно».