Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Заболотный – о награде за лучший гол «Зенита» в первой части сезона: «Спасибо болельщикам. Впечатлен и рад этому»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал победу в номинации клуба на лучший гол в первой части сезона.

    27-летний форвард победил с мячом в ворота «Мольде» (3:1, Лига Европы), забитым с линии вратарской рикошетом от вратаря.

    «Большое спасибо болельщикам. Впечатлен и очень рад этому. Для меня это приятная новость, которая меня мотивирует.

    Еще больше буду работать на поле и доказывать, что достоин забивать еще больше», – цитирует футболиста пресс-служба клуба.

    В 23-х матчах текущего сезона Заболотный забил три гола и отдал три результативных передачи. Он перешел в петерубргский клуб в январе 2018-го года из «Тосно».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:07
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9919

      shinnik 12 минут назад

      Тоша...
      без комментариев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3250

      Diesel133 19 минут назад

      Качать гения!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      тёска 34 минуты назад

      Это лучший рикошет года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      тёска 35 минут назад

      А лучше гола не было что ли

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru