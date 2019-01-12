Если «Реал» не обыграет «Бетис», это будет худший старт сезона для сливочных в 21-м веке

В 22:45 по московскому времени «Реал» сыграет на выезде с «Бетисом» в рамках 19-го тура чемпионата Испании.

После 18-ти туров команда Сантьяго Солари набрала 30 очков. В сезоне-2005/06 у сливочных было 33 очка после 19-ти матчей – это худший показатель является для «Реала» в текущем веке.

В случае, если команда сыграет вничью или проиграет «Бетису», статистика самого неудачного старта клуба в 21-м веке будет обновлена.

За событиями встречи в Севилье можно будет следить здесь.