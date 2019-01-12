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    Если «Реал» не обыграет «Бетис», это будет худший старт сезона для сливочных в 21-м веке

    В 22:45 по московскому времени «Реал» сыграет на выезде с «Бетисом» в рамках 19-го тура чемпионата Испании.

    После 18-ти туров команда Сантьяго Солари набрала 30 очков. В сезоне-2005/06 у сливочных было 33 очка после 19-ти матчей – это худший показатель является для «Реала» в текущем веке.

    В случае, если команда сыграет вничью или проиграет «Бетису», статистика самого неудачного старта клуба в 21-м веке будет обновлена.

    За событиями встречи в Севилье можно будет следить здесь.

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1681

      Viper for CSKA 5 минут назад

      Наверное всё таки самый неудачный первый круг. А то уже финиш недалеко, а вы всё про старт.

      0
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      Рейтинг: +688

      krg-kz 17 минут назад

      Старт? Уже пол чемпионата позади

      1
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