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    Защитник «Томи» Клещенко может перейти в «Зенит»

    Защитник «Томи» Александр Клещенко во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита».

    По информации Sportbox.ru, в ближайшие дни 23-летний россиянин станет свободным агентом. В игроке заинтересован тренерский штаб петербургского клуба.

    «Но вопрос заключения контракта зависит от спортивного директора «Зенита» Рибальты. Он иностранец и больше работает по европейским рынкам. Сейчас он взял паузу», – говорится в сообщении источника.

    • В этом сезоне Клещенко провел в первенстве ФНЛ семь матчей и забил два гола.
    • Центральный защитник выступает за «Томь» с лета 2018 года. До этого он играл за «Кубань».

    Источник: Sportbox.ru

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