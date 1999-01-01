Защитник «Томи» Клещенко может перейти в «Зенит»

Защитник «Томи» Александр Клещенко во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита».

По информации Sportbox.ru, в ближайшие дни 23-летний россиянин станет свободным агентом. В игроке заинтересован тренерский штаб петербургского клуба.

«Но вопрос заключения контракта зависит от спортивного директора «Зенита» Рибальты. Он иностранец и больше работает по европейским рынкам. Сейчас он взял паузу», – говорится в сообщении источника.