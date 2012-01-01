Сарри: «Мне нужен игрок на позицию Фабрегаса»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» поделился мнением о глубине состава своей команды.
«Сегодня у Жоржиньо были проблемы, а на скамейке не было игрока на его позицию, так что он мне нужен.
Подпишет ли «Челси» кого-то на место Фабрегаса? Я не знаю. Клуб хорошо знает мое мнение. Мне нужен игрок на эту позицию, так что все зависит от решения клуба. Я не могу сделать больше», – сказал Сарри.
- Фабрегас перешел в «Монако» 11 января.
- Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает полузащитников Николо Бареллу и Леандро Паредеса на позицию испанца.