Сарри: «Мне нужен игрок на позицию Фабрегаса»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» поделился мнением о глубине состава своей команды.

«Сегодня у Жоржиньо были проблемы, а на скамейке не было игрока на его позицию, так что он мне нужен.

Подпишет ли «Челси» кого-то на место Фабрегаса? Я не знаю. Клуб хорошо знает мое мнение. Мне нужен игрок на эту позицию, так что все зависит от решения клуба. Я не могу сделать больше», – сказал Сарри.