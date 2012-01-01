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    Сарри: «Мне нужен игрок на позицию Фабрегаса»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» поделился мнением о глубине состава своей команды.

    «Сегодня у Жоржиньо были проблемы, а на скамейке не было игрока на его позицию, так что он мне нужен.

    Подпишет ли «Челси» кого-то на место Фабрегаса? Я не знаю. Клуб хорошо знает мое мнение. Мне нужен игрок на эту позицию, так что все зависит от решения клуба. Я не могу сделать больше», – сказал Сарри.

    Источник: Sky Sports

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