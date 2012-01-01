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    Клопп – об отрыве в семь очков от «Сити»: «Это круто, но все может измениться»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 22-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:0) ответил на вопрос о лидерстве в турнирной таблице. «Ливерпуль» на семь очков опережает «Манчестер Сити».

    «Это ничего не значит, мы набираем очки. Это круто, но мы знаем, что после завтрашнего матча и игры в понедельник все может измениться. Мы можем концентрироваться только на самих себе», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» занимает первую строчку в таблице с 57 очками.
    • «Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым, «Тоттенхэм» с 48 очками идет третьим.
    • Завтра «Тоттенхэм» сыграет с «МЮ», в понедельник «Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном».

    Источник: BBC

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