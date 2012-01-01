Лингард: «МЮ» едет на «Уэмбли» развлечь зрителей и поднять их с кресел»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился ожиданиями от матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Это будет сложный матч, но ход, который мы набрали, и наша форма говорят о том, что мы на 100% снова стали самими собой. Так что мы едем на матч с намерением победить и взять три очка. У нас потрясающий ход, нужно сохранить его в матче с «Тоттенхэмом». Победить было бы идеально.

Это захватывающее ощущение. «МЮ» как команда едет туда развлечь зрителей и поднять их с кресел. Это то, что мы постараемся сделать.