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    Лингард: «МЮ» едет на «Уэмбли» развлечь зрителей и поднять их с кресел»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился ожиданиями от матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    «Это будет сложный матч, но ход, который мы набрали, и наша форма говорят о том, что мы на 100% снова стали самими собой. Так что мы едем на матч с намерением победить и взять три очка. У нас потрясающий ход, нужно сохранить его в матче с «Тоттенхэмом». Победить было бы идеально.

    Это захватывающее ощущение. «МЮ» как команда едет туда развлечь зрителей и поднять их с кресел. Это то, что мы постараемся сделать.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра, 13 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • «МЮ» занимает шестую строчку в таблице с 38 очками.
    • «Тоттенхэм» идет третьим с 48 очками.

    Источник: Sky Sports

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